Pronostic Angers Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco s’affirme à l’extérieur face à Angers !

A égalité de points (24), Angers et Monaco se retrouvent ce samedi au stade Raymond-Kopa. Les Angevins ont réalisé un excellent premier tiers de championnat portés par leurs performances à domicile. Depuis, les hommes de Stéphane Moulin se sont essoufflés et restent même sur 3 défaites consécutives face à Nice, Marseille et Rennes. Intraitable à la maison en début d'exercice, le SCO a montré des signes de fébrilité face à Brest et Marseille lors des dernières réceptions. De leur côté, les Monégasques sont sur une bonne dynamique. Le club princier a remporté 7 de ses 10 dernières rencontres en Ligue 1. Excellents à Louis II, les hommes de Jardim doivent s'améliorer en déplacement où ils ont concédé 3 revers sur des pelouses où il n'est pas simple de s'imposer : Saint-Etienne, Montpellier et Bordeaux. Le club princier s'est en revanche imposé à Toulouse pour son dernier déplacement. Suspendu lors des derniers matchs, le Fennec Slimani effectue son retour ce week-end. Son compère Ben Yedder a inscrit son 11e but de la saison face à Amiens (victoire 3-0 la semaine semaine passée). Pour ce match, nous voyons une équipe de l'AS Monaco en pleine bourre s'imposer à Angers et poursuivre son retour au premier plan.