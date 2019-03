Pronostic Angers Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco poursuit son embellie à Angers

La belle série de 4 matchs sans défaite des Angevins (avec 3 victoires) a pris fin samedi dernier au Roudourou, à la 91e minute de leur match contre Guingamp. Le revers concédé face à la lanterne rouge ne doit pas faire oublier les excellents résultats obtenus en février et qui devraient permettre au SCO de se maintenir dans l'élite. Avec 13 points d'avance sur Caen, la formation de Stéphane Moulin peut aborder sereinement la dernière partie de saison. Calé dans le ventre mou, Angers accueille sans pression un AS Monaco qui vient de vivre un mois de février quasiment parfait.

Le seul récent point noir de l'ASM est le penalty bêtement concédé par Kamil Glik à la Mosson qui a permis aux Montpelliérains de prendre 1 point (score final 2-2). A côté de ce tout de même bon nul, les Monégasques ont décroché des victoires face à Toulouse, Nantes et surtout face à l'Olympique Lyonnais. Ce succès obtenu dimanche dernier avec maîtrise (2-0) contre l'une des grosses écuries de Ligue 1 confirme le retour en forme du club princier. L'ASM possède même désormais une petite avance de 5 points sur Caen, barragiste. Le mercato hivernal a permis à la direction monégasque d'apporter des retouches bénéfiques. La plus notable est l'arrivée de l'ailier portugais Gelson Martins. En manque de temps de jeu à l'Atlético, le Lusitanien est excellent depuis son arrivée, comptant déjà 3 buts et 1 passe décisive. Alors qu'Angers s'était imposé à Louis II à l'aller, les Monégasques vont vouloir prendre leur revanche et confirmer leurs bonnes aptitudes du moment. Sur sa lancée, l'AS Monaco peut s'imposer sur le terrain d'Angers.