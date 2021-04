Pronostic Angers Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers - Monaco : Le SCO face au rouleau compresseur monégasque

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Angers - Monaco chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Douzième de Ligue 1 avec 10 points d’avance sur le premier relégable, Angers ne risque plus grand-chose dans cette fin de saison. Les derniers résultats en championnat montrent que le club finit en roue libre, avec 1 seule victoire remportée sur les 12 dernières journées et 2 derniers lourds revers concédés face à Lyon (3-0) et Rennes (0-3). De plus, le SCO vient de voir son rêve de poursuivre son parcours en Coupe de France être stoppé par un PSG des grands soirs. Engagé dans les quarts de finale, le club angevin a été surclassé par le Paris Saint-Germain en milieu de semaine (5-0). A 5 journées de la fin, Angers arrive à la fin d’un cycle avec le départ de Stéphane Moulin.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, tout réussit à l’AS Monaco en ce moment. Le symbole de cette réussite est certainement le quart de finale de coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, où les Monégasques ont été sauvés à trois reprises par les montants. Toujours aussi efficace, le club du Rocher a ensuite fait la différence pour décrocher une place dans le dernier carré. En Ligue 1, Monaco n’a pas dit son dernier mot et pourrait profiter de la baisse de régime lilloise et d’un PSG engagé sur tous les tableaux, pour réaliser une très belle surprise. En effet, les hommes de Niko Kovac n’accusent que deux points de retard sur le LOSC, qui se déplace à Lyon dimanche. Au regard de la dynamique actuelle et de leur réussite, Monaco pourrait réussir un sacré coup dans cette dernière ligne droite. Depuis la mi-décembre, les Monégasques ont réalisé un parcours presque parfait ne perdant des points que contre Strasbourg (1-0), Saint-Etienne (2-2), Lorient (2-2) et Lille (0-0). Quasiment intraitable, l’AS Monaco devrait s’imposer face à un SCO d’Angers qui a déjà la tête à la saison prochaine.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Angers Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !