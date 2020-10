Pronostic Angers Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match ouvert entre Angers et Metz

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PasinoBet

Si vous souhaitez parier sur ce Angers Metz chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le SCO d’Angers reçoit le FC Metz ce dimanche dans le cadre de la 7journée de Ligue 1. Les hommes de Stéphane Moulin se sont installés dans le ventre mou du championnat lors des dernières saisons. Sur ce début d'exercice, le club angevin se montre irrégulier, avec 3 victoires et 3 défaites. Le SCO se montre en général solide à domicile, mais a été surpris par un Bordeaux réaliste lors du premier match à Raymond Kopa. Depuis ce revers, les partenaires de Mangani se sont imposés face à Reims et Brest. Lors de la dernière journée, les hommes de Stéphane Moulin ont été surclassés au Parc des Princes par le Paris Saint Germain (6-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Metz s’est sauvé plutôt tranquillement la saison dernière. Les Messins ont connu un départ poussif lors de ce nouvel exercice avec 3 défaites de rang face à Monaco, Lille et le PSG. Les partenaires de Vincent Pajot ont ensuite remporté leur premier succès face à Reims (2-1). Sur leur lancée, les Grenats ont été tout proches de s’imposer à Marseille (1-1), avec une égalisation phocéenne à la 95minute. Lors de la dernière journée, le FC Metz s’est tranquillement imposé à St Symphorien face au promu lorientais (3-1). Même si le serial buteur Ibrahima Niane est blessé, le retour du coach Frédéric Antonetti, qui retrouve le banc du FC Metz après avoir été absent depuis de longs mois, pourrait aider le club à entretenir sa bonne dynamique. Comme lors des 4 derniers matchs d'Angers et les 3 derniers matchs de Metz, on devrait voir un match ouvert avec des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !