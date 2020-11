Pronostic Angers Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon sur sa lancée à Angers

Avec 16 points, Angers occupe la 9place du classement de Ligue 1 à l'orée de cette journée. Les hommes de Stéphane Moulin réalisent un départ intéressant avec un bilan de 5 victoires, un nul et 4 défaites. Lors de la dernière journée, le SCO a réussi une excellente prestation face à Nîmes aux Costières (1-5). A domicile, les Angevins ont perdu déjà à deux reprises face à Bordeaux et Nice lors de la dernière réception. Angers a profité de la trêve internationale pour disputer une rencontre amicale face à Niort (3-3). Offensivement, Angers possède d'excellents éléments comme le marocain Boufal, Fulgini ou le buteur Bahoken. L'international camerounais a déjà inscrit 4 buts depuis le début de la saison. Après un début de saison chaotique, l'Olympique Lyonnais va mieux, avec une 5place au classement général à seulement 2 points de Lille, 2. Les Rhodaniens ne participent à aucune compétition européenne et sont donc totalement focalisés sur la Ligue 1. Les trois victoires lors des 4 dernières journées leur ont permis de se repositionner dans le haut du classement. De plus, lors de la dernière journée, les Olympiens se sont imposés face à l'AS Saint Etienne dans le derby (2-1). Sans être flamboyant, l'OL a fait la différence grâce aux fulgurances de Timo Kadewere, entré en cours de jeu. Le Zimbabwéen a marqué des points et devrait débuter au détriment d'un Dembélé, décevant depuis le début de saison. Rudi Garcia peut s'appuyer sur un groupe compétitif avec un banc riche qui lui permet de faire la différence en cours de rencontre, d'autant plus avec la règle des 5 remplacements maintenue. Pour cette opposition, l'OL devrait poursuivre son excellente série et s'imposer face à une bonne équipe d'Angers.