Pronostic Angers Lorient : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Angers - Lorient très disputé

Profitez de 100€ remboursés en Freebet chez PSPORT :

Bon dernier de Ligue 1, Angers doit absolument se réveiller rapidement pour espérer poursuivre son histoire dans l'élite du football français. En effet, le SCO accuse déjà 6 points de retard sur le FC Nantes, 16et premier non relégable. Obligé de se résoudre à se séparer de Gérald Baticle quelques jours avant la reprise de la compétition, Angers a mal débuté son opération remontée en s'inclinant mercredi pour la reprise sur le terrain de l'AC Ajaccio (1-0). En quête de points, les partenaires de Paul Bernardoni devront donc se jeter à l'attaque face à une équipe de Lorient qui traverse une passe difficile en ce moment.

Effectivement, après avoir été l'une des grosses sensations du début de saison dans l'Hexagone, le FC Lorient vit des lendemains plus compliqués avec notamment des défaites vécues à domicile contre Nice (1-2) et contre le PSG (1-2) et des nuls concédés chez les mal classés Troyes (2-2) et Strasbourg (1-1) avant la trêve, au terme de matchs à buts. Mercredi, pour leur reprise, les Merlus ont été surpris une nouvelle fois à la maison par Montpellier (0-2) et doivent donc se reprendre, de surcroît face à la lanterne rouge du championnat. Ce devrait donc être une partie ouverte à laquelle les spectateurs du stade Raymond Kopa assisteront dimanche avec des buts marqués de part et d'autre. Face à deux équipes qui ne parviennent plus à gagner, un score de parité à grosse cote est possible au coup de sifflet final.