Pronostic Angers Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Angers – Lorient avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après 13 journées de Ligue 1, Angers se trouve dans la première partie de tableau à la 9place. Auteur d’une excellente entame, le SCO a ralenti son rythme depuis plusieurs semaines. En effet, les hommes de Gérald Baticle se sont seulement imposés à une reprise lors des 9 dernières journées, face à Metz (3-2) lanterne rouge de Ligue 1. Les Angevins ont connu plusieurs désillusions en fin de rencontre en perdant des points importants dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain, l’AS Saint-Etienne ou contre Nice. Lors de la dernière journée, le SCO a cette fois frustré le LOSC en égalisant dans les 10 dernières minutes face aux Lillois (1-1). Avec 3 buts inscrits, Sofiane Boufal est certainement le joueur le plus décisif de l’équipe à l’heure actuelle.chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar d’Angers, Lorient a plutôt bien lancé ce nouvel exercice, signant de précieuses victoires à domicile face à des formations du gabarit de Nice, Monaco ou Lille. En revanche, la belle mécanique semble s’être enrayée puisque les Merlus restent sur 6 journées sans le moindre succès, pire avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs. La formation bretonne a glissé au classement et se retrouve en 13position avec 15 points, soit 3 de plus que le 1er relégable. Avec la révolte des mal classés, Lorient aurait tout intérêt à se réveiller rapidement pour décrocher une victoire. Avant la trêve internationale, Lorient a subi deux revers face à deux équipes à sa portée, Strasbourg (4-0) et Brest (1-2). Comme lors des 6 dernières rencontres disputées par Angers et comme lors de 5 des 6 derniers matchs de Lorient, on devrait voir un match agréable avec des buts de chaque côté. D'autant plus que ce week-end, les Lorientais devraient retrouver leur meilleur buteur... Laurienté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !