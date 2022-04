Pronostic Angers Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille solide à Angers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Angers – Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une excellente entame de championnat, Angers a ensuite connu un trou d’air en 2022. Les Angevins ont dangereusement glissé vers la zone de relégation mais ont décroché un précieux succès face à Brest (1-0) avant la trêve internationale. Le SCO se trouve désormais en 14e position avec 5 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, 18. Les hommes de Baticle ne sont pas sauvés et ont besoin de points dans cette dernière ligne droite pour avoir une fin d’exercice tranquille. La victoire obtenue contre Brest a redonné de la confiance aux Angevins qui ont livré une très bonne prestation au Groupama Stadium face à Lyon le week-end dernier. En effet, Angers a répondu présent en revenant par deux fois au score contre les Gones, mais s’est fait surprendre en fin de match par Tete. Pour affronter les Lillois, Baticle retrouvera Romain Thomas qui a purgé sa suspension suite à une accumulation de cartons jaunes. En revanche, les Bentaleb et Cabot sont incertains pour cette affiche.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le champion de France en titre est dans la course pour les places européennes puisqu’il occupe la 7place avec 4 points de retard sur le 5, l’OGC Nice. Les Nordistes ont effectué une très belle remontée au classement mais ont raté à plusieurs reprises l’opportunité d’intégrer le Top 5. Le dernier exemple en date remonte au week-end dernier, où le LOSC a évolué en supériorité numérique pendant 60 minutes face à Bordeaux sans pouvoir trouver la faille (0-0). Ces points perdus en route face à la lanterne rouge sont préjudiciables dans la course à l’Europe, d’autant plus qu’ils interviennent quelques semaines après ceux abandonné contre Saint-Etienne, autre mal classé à Pierre-Mauroy (0-0). Les hommes de Gourvennec affichent un visage solide avec 7 journées de championnat sans le moindre revers. C’est avec cette confiance qu’ils se déplacent dans l’Anjou. Au regard des derniers résultats en déplacement, le jeu lillois semble être plus efficace loin de Pierre-Mauroy, puisque le LOSC a remporté ses 3 derniers matchs à l’extérieur face à Montpellier, Lyon et Nantes sur le même score de 1-0. Pour réussir à décrocher des points à Angers, Gourvennec compte sur le réveil des David, Bamba ou Yilmaz. Suite à son accrochage avec son coach, Hatem Ben Arfa est écarté du groupe professionnel. Solide à l’extérieur, Lille devrait accrocher un résultat contre une équipe angevine qui a perdu 8 de ses 9 derniers matchs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers – Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !