Pronostic Angers Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens assume son statut face à Angers

Ce samedi soir, la 14journée de Ligue 1 nous propose une affiche entre deux formations aux objectifs diamétralement opposés avec l’affrontement entre Angers et Lens. Le SCO se trouve actuellement en dernière position du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable. La lutte pour le maintien est l’objectif numéro 1 du club. Les Angevins ont connu un passage intéressant avec deux victoires consécutives face à Montpellier et Nice mais ont depuis accumulé les défaites. En effet, le SCO a perdu ses 5 dernières rencontres face à Marseille, Strasbourg, Toulouse, Rennes et Monaco. Angers est en grande difficulté et Gérald Baticle se rapproche de plus en plus de la sortie. La formation angevine avait déjà connu une deuxième partie d’exercice délicate la saison passée et semble se diriger tout droit vers la L2. Les bilans chiffrés ne sont pas bons puisque le SCO possède la pire défense de Ligue 1 et l’une des plus mauvaises attaques.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens est sur la lancée de ce qu’il a produit depuis son retour en Ligue 1. En effet, le club nordiste est actuellement le dauphin du Paris Saint-Germain avec 5 points de retard. Les Sang et Or sont très réguliers dans leurs performances puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois depuis l’entame de cet exercice lors du derby face à Lille (1-0). Depuis ce revers, le Racing a remis la marche en avant et vient de s’imposer lors des 3 dernières journées sans concéder le moindre but. Le week-end passé, les Lensois ont attendu la seconde période pour faire la différence face à Toulouse avec l’entrée décisive du belge Openda auteur d’un triplé (score final 3-0). Le Belge, auteur de 7 buts, est le symbole du recrutement réussi par le club nordiste avec les Samba ou Abdul Samed. Souvent cité pour son football offensif, Lens possède également la meilleure défense de Ligue 1 (ex-aequo avec le PSG). Pour affronter le SCO, Frank Haise ne pourra pas compter sur Cabot, victime d’une grosse blessure au genou. Sur une excellente dynamique, Lens devrait s’imposer sur la pelouse d’une formation d’Angers dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !