Pronostic Angers Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens torpille Angers

Auteur d'une bonne entame de saison, Angers a collecté de nombreux points et s'est même retrouvé parmi les places européennes. Le club angevin connaît depuis de longues semaines une perte de vitesse significative. En effet, lors des 11 dernières journées de championnat, le SCO ne s'est imposé qu'à deux reprises face à Reims et Troyes, deux formations luttant pour leur survie en Ligue 1. Les protégés de Gérald Baticle vivent un moment difficile puisqu'ils viennent de s'incliner lors des 4 dernières journées face à Saint-Etienne (1-0), Marseille (5-2), Strasbourg (0-1) et contre Nice (1-0). Avec 29 points, les Angevins comptent un petit matelas d'avance mais ne sont pas à l'abri du retour des mal classés. A l'instar d'Angers, Lens a connu un passage délicat qui a stoppé la belle dynamique des Nordistes. Cependant, les Sang et Or sont repartis de l'avant lors des deux dernières rencontres en dominant Bordeaux à Bollaert (3-2) et en tenant tête à Lyon également dans leur stade (1-1). Ces performances laissent penser que Lens a retrouvé de sa superbe et que la baisse physique observée les semaines précédentes s'est dissipée. Les hommes de Franck Haise sont réputés pour la qualité de leur jeu tourné vers l'attaque. De plus, Lens peut compter sur d'excellents éléments comme le capitaine Seko Fofana dans la forme de sa vie, ou le piston droit Jonathan Clauss buteur face à Lyon. En regain de forme, les Sang et Or devraient prendre le dessus sur une formation angevine qui a perdu ses 4 derniers matchs.