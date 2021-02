Pronostic Angers Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers face à un Lens ambitieux

Calé à la dixième place du classement général, le SCO d'Angers se trouve comme lors des dernières saisons dans le ventre mou de la Ligue 1. Performants lors de la première partie de saison, les Angevins rencontrent plus de difficultés depuis leur succès à Lille en tout début d'année civile. En effet, les hommes de Stéphane Moulin ont disputé 8 journées de championnat depuis, pour un maigre bilan de 1 victoire face à Nîmes, 2 nuls contre Reims et Strasbourg et 5 défaites. Lors de ce passage compliqué, les seuls points collectés par la formation angevine l'ont été contre des équipes luttant pour leur maintien. En revanche, le SCO a réussi à se qualifier pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant Rennes (2-1) et retrouvera le club Franciscain pour une place en 8. A domicile, Angers reste sur une lourde défaite face à Nantes (1-3).

De son côté, Lens se comporte très bien pour son retour en Ligue 1. En plus de proposer un jeu très plaisant, les Sang et Or se retrouvent désormais lancés dans la course pour décrocher une place européenne. Invaincus lors des 5 dernières journées, les Nordistes ont également profité du passage à vide de Rennes et Marseille pour leur ravir la 5place, qualificative pour la nouvelle Europa League Conférence. Le week-end dernier, les Lensois ont décroché une précieuse victoire face à Dijon (2-1). En pleine réussite, les hommes de Franck Haise sont également qualifiés pour la Coupe de France où ils retrouveront le Red Star. Solide, Lens semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à un SCO qui ne gagne plus trop, dans un match avec moins de 4 buts.