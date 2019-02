Pronostic Angers Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match fermé dans la partie basse du tableau entre Angers et Dijon

Avec seulement deux victoires lors de ses 17 derniers matchs, Angers vit une longue période difficile. Par conséquent, le SCO voit la zone de relégation se rapprocher, ne comptant plus que 6 points d'avance sur Amiens (18e). Les hommes de Stéphane Moulin enchaînent les matchs nuls (6 lors des 9 dernières journées de L1) qui ne leur permettent pas de prendre une avance suffisante pour avoir une fin de saison confortable. Pour leur dernier match à domicile, les Angevins ont obtenu une petite mais précieuse victoire dans leur stade Raymond Kopa face à Nantes (1-0). Le week-end dernier, les partenaires de Mangani ont ramené un nul de Toulouse (0-0) dans un match où chaque équipe a manqué un penalty. L'arrivée de Kombouaré à Dijon a redonné de l'allant aux Bourguignons qui restent sur deux victoires consécutives. Le DFCO n'avait plus remporté deux matchs de suite depuis l'ouverture de la saison. L'ancien coach guingampais peut s'appuyer sur un excellent Naïm Sliti, buteur lors des deux derniers succès, mais surtout sur un état d'esprit retrouvé. Bien plus solidaires,les Dijonnais n'ont encaissé que 2 buts sur leurs 3 deniers matchs en L1. Nous voyons donc un match plutôt fermé, avec moins de 3 buts, le pari "Moins de 2,5 buts" étant également passé lors de 9 des 11 derniers matchs d'Angers.