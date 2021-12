Pronostic Angers Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers un cran au-dessus de Clermont

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

En s’imposant le week-end dernier sur la pelouse de Reims (1-2), Angers a consolidé sa place dans la 1moitié de tableau. La formation angevine confirme ainsi sa bonne première partie de saison sous les ordres de Gérald Baticle. Le nouveau technicien s’appuie quasiment sur les mêmes joueurs que Stéphane Moulin l’an passé, mais a opéré à un changement tactique majeur en passant à 3 centraux derrière. Cette nouvelle configuration permet au SCO d’être plus solide, avec seulement 4 défaites concédées depuis le départ de ce nouvel exercice, face à Nantes, le Paris Saint-Germain, Nice et Monaco. Baticle s’appuie sur quelques hommes forts comme Traoré et Thomas en défense, Cabot dans son nouveau rôle de piston, Fulgini en dynamiteur, et Boufal en attaque. Angevins les plus dangereux devant depuis le début de saison, Fulgini et Boufal ont tous deux marqué la semaine passée face à Reims. Huitième de Ligue 1, Angers compte 11 points d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que Clermont.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après avoir débuté la saison pied au plancher avec deux succès consécutifs face à Bordeaux et Troyes, le Clermont foot a progressivement perdu de sa superbe. Les hommes de Gastien essaient de pratiquer leur football offensif mais paient leur manque d’efficacité dans les deux surfaces. En effet, la défense clermontoise a commis plusieurs grossières erreurs lors des dernières semaines, qui leur ont coûté des points précieux dans la lutte pour le maintien. La formation auvergnate a glissé dans la zone de relégation mais a toujours en ligne de mire des équipes comme Bordeaux ou Lorient. Le week-end dernier, les Clermontois se sont inclinés à la Mosson face à Montpellier (1-0) dans une rencontre où ils auraient mérité de décrocher au moins un point. Le portier montpelliérain a réussi plusieurs parades décisives devant Bayo et ses partenaires. En difficulté en déplacement (1 victoire, 2 nuls et 6 défaites depuis le début de saison), Clermont devrait enregistrer une nouvelle défaite sur la pelouse d’Angers.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !