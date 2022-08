Pronostic Angers Brest : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Un nouveau nul entre Angers et Brest ?

C'est parti pour un tour du côté d'Angers qui a connu de nombreux bouleversements cet été avec le départ de nombreux cadres historiques (Traoré, Thomas, Mangani, Manceau, Fulgini...) et de sa pépite Mohamed Ali-Cho du côté de la Real Sociedad. En reconstruction, cette formation devrait sans doute viser une place dans le milieu de tableau et surtout éviter en fin de classement où 4 équipes seront reléguées en Ligue 2 au printemps prochain. Solide à défaut de se montrer très emballant pour le moment, le SCO a su tenir en échec le FC Nantes lors de la 1journée (0-0) avant d'aller chercher un nouveau point dimanche dernier à Auxerre (2-2).

De son côté, le Stade Brestois affiche un objectif assez similaire cette année et voudra certainement accumuler les points au plus vite afin de rester éloigné des 4 dernières positions. Bousculés par une belle équipe lensoise en ouverture de la saison, les Bretons ont tenter de réagir en fin de match en vain (3-2). Opposés à l'OM dimanche soir, les hommes de Michel Der Zakarian ont posé pas mal de problèmes aux Olympiens au point de les tenir en échec grâce à une belle volée de Pierre Lees Melou (1-1). Contre Angers, les Finistériens pourraient à nouveau venir livrer une partie intéressante avec des buts de part et d'autre, sans toutefois parvenir à prendre l'avantage en fin de match.