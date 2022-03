Pronostic Angers Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Angers

Auteur d’une excellente entame de championnat, le SCO d’Angers vit des heures difficiles. En effet, la formation angevine est descendue à la 14place du classement et ne possède que 3 points d’avance sur le premier relégable, Saint-Etienne. Les Angevins sont une terrible dynamique de 7 défaites consécutives qui en fait la pire équipe du moment des 5 grands championnats européens. Encensé à ses débuts, Gérald Baticle voit ses choix être contestés, notamment sur celui d’avoir choisi Petkovic comme portier su SCO. Ce dernier enchaîne les bévues alors que Bernardoni parti car en mal de temps de jeu retrouve des couleurs à Saint-Etienne. Le week-end dernier, les Angevins se sont de nouveau inclinés à domicile, face à Reims (0-1) alors qu’ils se sont retrouvés en supériorité numérique dès la 34minute. En fin de rencontre, le latéral Manceau a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion qui le privera de ce match face à Brest. Dans son stade, Angers n’est pas au mieux avec un bilan catastrophique de 6 défaites et un nul lors des 7 dernières réceptions.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Brest a connu une entame totalement différente puisque les Bretons ont très mal débuté. Ensuite, le Stade s’est repris fin 2021 en enchainant les victoires qui lui ont permis de s’éloigner de la zone de relégation. Depuis, les Finistériens soufflent le chaud et le froid. Actuellement, Brest est 13mais compte 9 points d’avance sur la relégation et 6 sur son adversaire du soir. Moins réguliers qu’en plein milieu de l’automne, les Bretons parviennent à réussir des coups comme ils l’ont fait face à Lens (0-1) lors de leur dernier déplacement. En revanche, les hommes de Der Zakarian restent sur un lourd revers face à Marseille au stade Francis le Blé (1-4). Au niveau de l’effectif, Brest compte des joueurs intéressants malgré le départ de Romain Faivre à Lyon, avec les Honorat, Le Douaron, Cardona, Mounié ou Satriano (prêté par l'Inter cet hiver). Capable de coups, Brest pourrait s’imposer sur la pelouse d’une formation angevine dans le dur qui enchaîne les défaites.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(690€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(326€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !