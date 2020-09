Pronostic Angers Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Angers et Brest

Le SCO d'Angers reçoit Brest dans son stade Raymond Kopa pour le compte de la 5journée de Ligue 1. Les hommes de Stéphane Moulin se montrent solides depuis leur retour dans l'élite et terminent en général dans le ventre mou du championnat. Cette saison, Angers a débuté par une victoire à Dijon (0-1), mais n'a pas réussi à enchainer face à Bordeaux (0-2) malgré une nette domination. Le SCO s'est repris lors de la réception de Reims avec une victoire obtenue sur une réalisation de Bahoken (1-0). L'attaquant camerounais a de nouveau trouvé le chemin des filets à la Mosson, mais n'a pas pu enchainer la défaite des siens (4-1) face à Montpellier. De son côté, Brest a été promu l'an passé et a fait le nécessaire pour assurer sa place dans l'élite. Le club breton a réalisé un mercato intéressant avec notamment les venues d'Honorat, Hérelle et Mounié. Mal partis avec une lourde défaite aux Costières (4-0) face à Nîmes, les Bretons ont réalisé une excellente prestation face à l'OM, cependant insuffisante pour empêcher la défaite (2-3). Dans un match de mal classés face à Dijon, Brest a réalisé une très bonne opération en Bourgogne en ramenant trois points précieux (0-2). Sur leur lancée, les hommes de Dall'Oglio se sont imposés dans le derby breton face à Lorient (3-2). Entre deux équipes ayant chacune marqué au moins 1 but sur 3 de leurs 4 premiers matchs de L1 cette saison, cette opposition pourrait nous offrir des buts de chaque côté.