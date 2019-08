Pronostic Angers Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Angers et Bordeaux !

La Ligue 1 repart pour une nouvelle saison et Angers (13l'an passé) débute face aux Girondins de Bordeaux (14). Le SCO a connu une saison dernière tranquille avec un maintien obtenu assez rapidement. Le club angevin a pour objectif de se maintenir et connaît un mercato plutôt calme. Si les excellents Flavien Tait et Jeff Reine-Adélaïde sont partis, Bahoken fait toujours partie de l'effectif de Stéphane Moulin, que les Nîmois Alioui et Thioub ont rejoint. La préparation du SCO a été plutôt bonne, offrant souvent plusieurs buts. En effet, 5 des 6 matchs amicaux estivaux des Angevins se sont terminés avec des buts de chaque côté.
De son côté, Bordeaux vient d'officialiser l'arrivée de Laurent Koscielny. L'ancien Gunner arrive pour apporter toute son expérience dans un groupe très jeune. Paulo Sousa, arrivé en cours de saison, veut terminer dans la première partie de tableau et offrir un jeu plaisant aux supporters bordelais. Les Girondins ont connu une difficile préparation avec une victoire pour 5 défaites. Toutes ces rencontres se sont terminées avec des buts pour les deux équipes. Au niveau de l'effectif, le prometteur Koundé est parti mais a été remplacé par l'ancien Rennais Mexer. Entre deux équipes qui ont offert du spectacle sur leurs matchs amicaux, une rencontre avec des buts de chaque côté est possible.