Pronostic Angers Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé entre Angers et Bordeaux !

Le SCO d'Angers accueille les Girondins de Bordeaux dès ce mardi en match à retard de la 17e journée de Ligue 1. Ayant vu leur rencontre du week-end face à Nîmes être de nouveau reporté, les Angevins possèdent seulement trois points d'avance sur la zone de relégation mais sont uniquement à 2 longueurs des Bordelais. La bande à Stéphane Moulin est invaincue depuis 6 rencontres en Ligue 1, mais accumule des scores de parité qui permette pas de s'extirper de la zone dangereuse. Jouant de manière très prudente depuis une certaine défaite à Saint-Etienne, les Angevins ont un bilan de 4 buts inscrits et 3 encaissés lors des 6 derniers matchs de championnat. Lors de ces matchs, le pari "Moins de 2,5 buts" est toujours passé. Les Girondins de Bordeaux sont irréguliers dans leur performance. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue mercredi dernier, les Bordelais se sont inclinés sur le terrain de Nice samedi (1-0). Ce revers confirme les difficultés girondines en déplacement (plus mauvais bilan de Ligue 1). Les joueurs de Bédouet ont marqué 5 buts pour 9 encaissés en 8 déplacements (1,75 but par match seulement). Sur cette rencontre qui s'annonce fermée, nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts" qui est passé lors de 10 des 13 matchs à l'extérieur des Bordelais (toutes compétitions confondues).