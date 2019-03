Pronostic Angers Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Angers et Amiens

Angers, 12de Ligue, possède 14 points d'avance sur le 18, Dijon. Quasiment assuré du maintien, les hommes de Stéphane Moulin ont connu des moments difficiles mais ont su parfaitement réagir. Leur dernier match à Montpellier, où ils se sont retrouvés menés 2-0 mais où ils ont su trouver les ressources mentales pour arracher un nul en infériorité numérique, est un nouveau symbole de la saison plein d'abnégation réalisée par les Angevins. Très accrocheur, le SCO est l'une des équipes championnes des matchs nuls en Ligue 1 (11 en 28 matchs). A l'aller, Angers et Amiens s'étaient d'ailleurs quitté sur un nul sans but.

Le début d'année 2019 d'Amiens a été très compliqué avec notamment 5 défaites de suite. Depuis cette mauvaise série, Amiens s'est repris et n'a perdu qu'une seule fois au cours des 5 dernières rencontres, disposant désormais de 7 points d'avance sur Dijon. Les Picards souhaitent confirmer ce regain de forme en Anjou et prendre au moins un point, crucial dans la lutte pour le maintien. Pour cette rencontre entre deux équipes sur de bonnes dynamiques, nous voyons le match se terminer sur un score de parité comme à l'aller.