Pronostic Andorre Lettonie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Andorre pas si loin de la Lettonie

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

de cette poule de Ligue des Nations D, Andorre confirme ses progrès. Même si ces derniers sont relatifs, la sélection andorrane n'est plus une serpillère sur laquelle la plupart des nations s'essuient. Comptant 7 points, Andorre affiche un bilan parfaitement équilibré de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Jeudi, l'équipe de la petite Principauté a dominé le Liechtenstein à l'extérieur (0-2). A noter aussi que les Andorrans sont invaincus à domicile avant ce match, avec une victoire face à cette même équipe de Liechtenstein (2-1) pour un nul face à la Moldavie (0-0). Cette même équipe de Moldavie a dominé la Lettonie, en déplacement en milieu de semaine (1-2). Battus pour la 1fois dans ce groupe, les Lettons n'ont plus que 2 points d'avance sur les Moldaves et ne sont donc plus si sûrs de monter en Ligue C. Dans cette poule, à part le Liechtenstein qui a perdu ses 5 premiers matchs, le niveau entre les sélections n'est pas énorme. Il semble que tout le monde peut battre tout le monde, et clairement Andorre peut jouer crânement sa chance pour ce match à domicile. Une victoire ou un nul ne sont pas impossibles, et les cotes sont belles à tenter avec un bonus.