Pronostic Andorre France : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Nos paris sur Andorre - France

L'Andorre face à un défi impossible

Les Bleus veulent bien terminer la saison

Deschamps va (un peu) changer

Les compo probables :

L'équipe de France à la relance

Considéré comme l'une des sélections les plus faibles du Vieux Continent, Andorre a confirmé ses difficultés en Ligue des Nations. Présents dans le groupe 1 de la Ligue D au sein duquel figuraient la Géorgie, le Kazakhstan et la Lettonie, les Andorrans ont terminé au dernier rang du classement avec un bilan de 4 matchs nuls et 2 défaites. Dans ce groupe H des éliminatoires pour l'Euro 2020, l'équipe a perdu ses 3 premiers matchs disputés contre l'Islande (0-2)), face à l'Albanie (0-3) et en Moldavie (0-1). Andorre figure d'ores et déjà à la dernière place de cette poule et s'apprête à vivre un match extrêmement compliqué contre les champions du monde en titre ce mardi.L'équipe de France a parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour l'Euro 2020 en s'imposant, en mars dernier, en Moldavie (4-1) et contre l'Islande (4-0). En revanche, les Bleus ont réalisé une très mauvaise opération samedi dernier avec ce revers concédé en Turquie (0-2). Largement dominés, ils auraient pu s'incliner plus lourdement sans un grand Hugo Lloris, auteur de nombreuses parades. Les hommes de Didier Deschamps sont apparus émoussés après une longue saison et ce revers les oblige à réagir ce mardi soir pour consolider leur 2ème place, directement qualificative pour les phases finales. Le match en Andorre ce mardi constitue une excellente opportunité avant de partir en vacances.La France sera toujours privée du milieu de terrain Ngola Kanté dont l'absence s'est terriblement fait ressentir en Turquie samedi dernier. Son remplaçant Sissoko ne s'est pas vraiment montré à la hauteur et cela devrait pousser Deschamps à aligner un élément plus défensif (Matuidi?) aux côtés de Pogba. Auteur d'une très belle prestation contre la Bolivie, Thomas Lemar pourrait ainsi être titularisé sur le côté gauche à moins que Kingsley Coman ne lui soit préféré. Devant, Mbappé et Griezmann devraient être reconduits tandis que Giroud et Ben Yedder sont en balance pour occuper la pointe de l'attaque.: Gomes - Rubio, Llovera, Lima, San Nicolas - Clemente, Rebes, Vales, Cervos - Vieira, Alaez.: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Mendy - Pogba, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Lemar - Giroud.Après la défaite concédée en Turquie, les Bleus ne devraient pas manquer de motivation, malgré une opposition modeste, pour s'imposer ce mardi soir. Une victoire ne semble pas faire le moindre doute et les hommes de Didier Deschamps auront à cœur de bien terminer une éprouvante saison avant de partir en vacances. Pour cela, ils pourront compter sur leur atout offensif principal : Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atletico Madrid tire les penaltys et les coup-francs en sélection et son implication totale à tous les matchs est un critère important pour désigner un possible buteur. Nous voyons ainsi les Bleus consolider leur 2ème place au classement en s'imposant au terme d'une rencontre se terminant avec 4 ou 5 buts au tableau d'affichage.