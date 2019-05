Pronostic Amiens Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La victoire du maintien pour Amiens face à Toulouse ?

Dans une lutte pour le maintien acharnée en Ligue 1, Amiens tire son épingle du jeu. Les hommes de Pélissier ont en effet pris des points lors de 10 des 12 dernières journées. Le club picard possède actuellement 4 points d'avance sur Caen, barragiste. Une victoire face à Toulouse, avec deux journées à jouer, leur permettrait de faire un grand pas vers le maintien. Le week-end passé, Amiens a ramené un très bon nul de Montpellier, qui était sur une excellente série et encore en lice pour la 4e place tant convoitée de L1. A domicile, les Picards sont invaincus lors de leurs 6 dernières réceptions.

De leur côté, les Toulousains vivent une saison compliquée. 15, ils possèdent seulement 3 points d'avance sur leur adversaire du jour et sont toujours sous la menace du barragiste Caen. La bande à Casanova est sur une terrible série en déplacement de 7 matchs sans victoire, dont 6 défaites (pour 1 nul donc). Soutenu par son public et plus solide que Toulouse sur cette fin de saison, Amiens pourrait décrocher 3 points précieux ce samedi soir.