Pronostic Amiens Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens fait le job à la maison face à Strasbourg !

Quinzième de Ligue 1, Amiens possède 4 points d'avance sur le premier relégable mais les Amiénois proposent un très beau jeu. Après des premiers matchs délicats, les hommes de Luka Elsner se sont mis à offrir un football offensif et ont notamment battu victoires contre Lille et Marseille à domicile. Dans son Stade de la Licorne, Amiens reste sur trois succès consécutifs (toutes compétitions confondues. Emmenée par son quatuor d'attaque virevoltant Otero-Guirassy-Mendoza-Kakuta, l'équipe picarde pose d'énormes problèmes aux défenses adverses. Les Picards affrontent Strasbourg, 16au classement, juste derrière Amiens. Les Alsaciens connaissent un début de saison moyen. En plus d'avoir laissé des forces dans les tours préliminaires de Ligue Europa cet été, les Alsaciens affichent le pire bilan du championnat à l'extérieur avec 1 seul point de récolté et toujours 0 but marqué. Pour ce match, nous voyons une formation d'Amiens emballante s'imposer à la Licorne face à des Strasbourgeois vraiment dans le dur à l'extérieur.