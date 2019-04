Pronostic Amiens Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match ouvert à la Licorne entre Amiens et Strasbourg !

Amiens, auteur pourtant d'une très bonne série, n'a néanmoins pas encore officiellement validé son maintien. Une accumulation de matchs nuls et des victoires des poursuivants ont en effet fait fondre l'avance que disposait les Picards. Néanmoins, Pélissier a des motifs de satisfaction comme le comportement de son équipe qui n'abdique jamais. Deux exemples récents : face à Saint-Etienne et en infériorité numérique, les Picards ont réussi à prendre un point (2-2). Le week-end dernier, menés de 3 buts les Amiénois ont été tout proches d'égaliser à Nantes (défaite 3-2). De plus, Amiens espère un relâchement des Strasbourgeois qui n'ont plus rien à jouer dans cette fin de saison. Les Alsaciens ont en effet réussi leur saison, assurant leur maintien rapidement et en remportant surtout la Coupe de la Ligue. Depuis sa victoire face à Guingamp en finale, Strasbourg nous offre des matchs avec beaucoup de buts (4-0 contre Reims, 2-2 conte le PSG, 3-3 contre Guingamp et donc 3-2 à Nantes). L'esprit libéré, les Strasbourgeois profitent de cette fin de saison pour continuer de nous offrir un football plaisant. La bande à Laurey possède d'ailleurs la 2attaque de Ligue 1. Il pourrait donc y avoir des buts de chaque côté dans ce match.