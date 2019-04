Pronostic Amiens Saint-Étienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Saint-Étienne continue sur sa lancée à Amiens !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Saint-Étienne:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amiens n’a pas assuré son maintien, mais reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite. Cette bonne dynamique a permis aux Picards de prendre 7 points d’avance sur le barragiste, un écart qui pourrait être décisif pour sauver sa place dans l’élite. À domicile, Amiens a concédé un nul sans but face à Bordeaux, mais avait remporté les 3 rencontres précédentes : Nîmes, Nice et Caen. Les Picards prennent des points contre les équipes à leur portée, mais s’inclinent face aux grosses cylindrées : Marseille, Monaco, Lyon, Lille et PSG. À l’aller, les Amiénois avaient ramené un nul heureux de Geoffroy-Guichard (0-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Étienne a réussi un excellent résultat face à Nîmes (2-1). Dans un match très ouvert, les Verts ont retourné une situation mal embarquée à la suite du but des Nîmois dès la 2nde minute. Si tout n’a pas été parfait côté stéphanois, les hommes de Gasset ont fait preuve d’envie et ont montré de bonnes choses au niveau du jeu. De plus, le coach stéphanois récupère deux de ses cadres pour ce déplacement à Amiens, son capitaine Perrin et son meilleur buteur Khazri. En l'absence de ce dernier, Berić et Nordin ont montré qu'ils peuvent apporter offensivement. Ayant envie de retrouver la C3, les Verts ont les armes pour ramener une victoire de Picardie face à des Amiénois quasiment sauvés.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Saint-Étienne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !