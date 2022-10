Pronostic Amiens Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Saint-Etienne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – AS Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amiens réalise une très bonne saison au point d’occuper la 4place du classement au tiers du championnat. Surtout, les Picards ne comptent qu’un seul point de retard sur le leader bordelais. Battu lors de la 1journée à Metz (3-0), le club amiénois a ensuite connu un très bon passage avec 6 journées sans la moindre défaite. Largement battu à Caen (3-1) derrière, la bande à Philippe Hinschberger a ensuite relevé la tête en remportant 3 rencontres consécutives face à Niort, Rodez et Dijon. En revanche, les Picards ont été battus le week-end dernier à la surprise générale aux Costières face à une formation nîmoise pourtant pas au meilleur de sa forme. Invaincu dans son stade de la Licorne, la formation amiénoise espère enchaîner une 4victoire consécutive contre Saint-Etienne.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Verts de Saint-Etienne vivent des moments compliqués. Relégués après une saison catastrophique et pénalisés de 3 points en raison de leurs supporters, les joueurs du Forez se retrouvent déjà en danger puisqu’ils occupent l’avant-dernière position du classement avec 4 points de retard sur les premières formations non relégables. Après avoir signé des prestations encourageantes face à Bastia (5-0), Bordeaux (2-0) ou même lors de la défaite à Guingamp (2-1), les hommes de Laurent Batlles n’ont pas su renouer avec la victoire malgré une performance intéressante à Sochaux (2-1). En revanche, les Stéphanois sont passés au travers contre le Paris FC le week-end dernier et ont logiquement concédé la défaite. L’absence de Jean-Philippe Krasso, avec son aisance technique, s’est faite fortement ressentir. L’attaquant aux 8 buts en 11 matchs sera de nouveau suspendu face aux Picards. Solide à domicile, Amiens devrait prendre le meilleur sur une équipe stéphanoise en plein doute et privé de son meilleur buteur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !