Pronostic Amiens Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez sur sa lancée à Amiens

Rétrogradé en Ligue 2 la saison passée, Amiens a vécu une première saison délicate, mais où l'essentiel a été assuré, le maintien. Pour ce nouvel exercice, les Picards se veulent se montrer un peu plus ambitieux et se sont attachés les services de Philippe Hinschberger qui a réalisé une très belle saison dernière avec le GF38. Cependant, la formation amiénoise a très mal débuté en perdant les 3 premières journées face à Auxerre (1-2), Ajaccio (3-1) et contre le promu Quevilly Rouen (1-3). Les Picards ont réagi en Bretagne en décrochant leur première victoire à Guingamp (0-2), puis deux matchs nuls sans but contre Sochaux (0-0) et Niort (0-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Monté en 2019, Rodez est encore parvenu à se maintenir en Ligue 2 la saison passée. La formation aveyronnaise s'est montrée solide avec notamment de nombreux matchs nuls sur son parcours. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Laurent Peyrelade sont mal partis avec une lourde défaite d'entrée à Caen (4-0). Ensuite, la formation ruthénoise s'est reprise en dominant Pau (1-0). Depuis, Rodez est invaincu avec un autre succès à Valenciennes (1-4) et des nuls contre Dijon (1-1), Le Havre (0-0) et Dunkerque (2-2). Le club aveyronnais a réalisé un recrutement intéressant en attirant notamment Depres de Nîmes, Enzo Zidane fils de la légende ou Rajot de Clermont. En pleine confiance et invaincu depuis sa défaite inaugurale de la 1re journée, Rodez semble en mesure de tenir tête à Amiens.