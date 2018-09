Pronostic Amiens Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Un duel entre Amiens et Rennes avec des buts de chaque côté !

Après 6 journées, Amiens pointe seulement à la 19place du classement avec 4 points pris. Les Picards n'ont remporté qu'une seule rencontre face à Reims (4-1) et ont fait un nul à Saint-Etienne. Les hommes de Christophe Pélissier restent sur une désillusion à La Meinau puisqu'ils menaient 1-0 à la pause avant de voir les Strasbourgeois s'imposer 3-1. Le club picard a effectué un recrutement intéressant au niveau offensif avec la venue du Brésilien Ganso, de l'Iranien Ghoddos et du Polonais Kurzawa. Si le bilan comptable n'est pas bon pour le moment, le spectacle est au rendez-vous au Stade de la Licorne où tous les matchs disputés ont vu des buts de chaque côté (avec au minimum 3 buts par match).Dimanche, les Rennais se sont inclinés contre le PSG (3-1) et doivent ramener un résultat de leur voyage en Picardie. Les Bretons ont certainement réalisé l'un des mercatos les plus intéressants de Ligue 1 avec les arrivées de Niang, Grenier et Ben Arfa. L'ancien Parisien augmente son temps de jeu à chaque match et pourrait cette fois débuter. L'équipe de Sabri Lamouchi a des difficultés en déplacement (deux défaites et un nul) mais ces matchs à l'extérieur offrent beaucoup de buts (près de 4 buts par rencontre, avec des buts marqués de chaque côté à chaque fois). Cette rencontre met donc aux prises deux formations joueuses qui voudront s'imposer., et nous voyons logiquement les deux équipes marquer.