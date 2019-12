Pronostic Amiens Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Rennes sur sa lancée à Amiens !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec son nul concédé à domicile face à Dijon samedi, Amiens a mis fin à 4 défaites de rang. Avec cette mauvaise série, les Picards ont glissé au classement et se retrouvent à la 17place avec un point d’avance sur Metz, 18. Les Amiénois jouent ce huitième de Coupe de la Ligue mais vont devoir surtout lutter pour le maintien. Pour se qualifier, Amiens avait disposé d’Angers (3-2) un le but libérateur de Blin dans les dernières secondes du match. Les Picards s’attendent à un match compliqué face à des Rennais en pleine bourre et contre lesquels ils se sont déjà lourdement inclinés en championnat (3-1 au Roazhon Park).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Rennes a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en s’imposant au Groupama Stadium face à Lyon (1-0). Les Bretons ont enchaîné une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues et occupent désormais la quatrième place de Ligue 1. Les hommes de Stephan ont en plus un match en retard à jouer contre Nîmes et ils ont signé une victoire de prestige face à la Lazio jeudi dernier en C3 (2-0). Le coach breton a lancé cette saison la pépite Camavinga, qui ne cesse d’impressionner. En pleine confiance et sur une excellente dynamique, Rennes, qui a montré son savoir-faire en coupes l’an passé notamment en remportant la Coupe de France, devrait décrocher son ticket pour les quarts.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !