Pronostic Amiens Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens stoppe l’hémorragie face à Quevilly Rouen

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Auteur d'une excellente entame de championnat, Amiens a coincé depuis quelques semaines. En effet, dans le coup pour la montée en Ligue 1, les Picards viennent de perdre consécutivement 3 rencontres de Ligue 1 face à Nîmes (0-2), Saint-Etienne (0-1) et le week-end dernier contre Pau (2-1). Ces revers sont surprenants puisqu'ils sont intervenus face à des formations qui luttent pour leur maintien. Entretemps, le club amiénois avait décroché sa qualification pour le prochain tour de Coupe de France en prenant le dessus sur Chambly lors de la séance de tirs aux buts. Suite à cette série de mauvais résultats, Amiens a reculé en 6position avec 4 points de retard sur le 2, Bordeaux, et 6 sur le leader havrais. Philippe Hinschberger dispose d'un effectif de qualité avec les Gelin, Leautey, Arokodare, Kakuta ou Papiss Cissé. En face, Quevilly Rouen est concerné pour la lutte pour le maintien. Actuellement, la formation normande se trouve en 15position avec 1 seul point d'avance sur le premier relégable. Dans cette saison particulière avec 4 descentes, la lutte pour le maintien va faire rage toute l'année. Après avoir connu une petite série intéressante avec deux victoires consécutives face à Caen (0-1) et le Nîmes Olympique (3-1), QRM a limité la casse face à Dijon (0-0) et Sochaux (2-2) et s'est incliné le week-end dernier contre le leader havrais (0-1). Entretemps, la formation normande avait également été éliminée de la Coupe de France par Aubervilliers lors des tirs aux buts. Dans une passe difficile avec 3 revers consécutifs, Amiens devrait réagir pour la réception d'une équipe de Quevilly Rouen combative mais limitée.