Pronostic Amiens PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens peut résister au PSG

Avec le nul obtenu face à Angers mardi en match en retard, Amiens réalise sa meilleure série depuis le début du championnat. Victorieux en Coupe de France, les Picards restent sur trois matchs sans défaite. Malheureusement pour les hommes de Pélissier, ils sont toujours en ligne de mire des formations relégables. Des motifs d’espoir subsistent pour les Amiénois qui se raccrochent au souvenir de la saison passée où ils avaient obtenu le nul face aux Parisiens (2-2). De plus, les deux dernières prestations du PSG en déplacement en Ligue 1 se sont terminés sur des scores de parité (à Bordeaux et Strasbourg).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Paris fait le court déplacement à Amiens avec l’intention de se racheter du faux pas en Coupe de la Ligue. A la surprise générale, les Parisiens se sont inclinés à domicile face au dernier de la classe, l’En Avant Guingamp, mercredi au Parc (2-1). Habitué au score fleuve en début de saison, le PSG n’a plus gagné avec au moins deux buts d’écart en Ligue 1 depuis fin novembre. Pour ce match, nous voyons des Amiénois combatifs limiter les dégâts face au PSG.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !