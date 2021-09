Pronostic Amiens Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un coup de Pau à Amiens

Dans le cadre de la 9journée de Ligue 2, Amiens reçoit Pau. Redescendus en Ligue 2 la saison dernière, les Picards ont vécu un premier exercice compliqué. Pour tenter de retrouver l’élite, les dirigeants amiénois se sont attachés les services de Philippe Hinschberger, qui avait permis à Grenoble de disputer les barrages la saison et qui est connu comme un entraîneur spécialiste des montées. Malgré l’arrivée de l’ancien coach grenoblois et messin, la formation picarde connait des débuts laborieux avec une modeste 17place. Battus lors des 3 premières journées par Auxerre (2-1), Ajaccio (3-1) et le promu Quevilly Rouen (1-3), les Amiénois ont retrouvé des couleurs en s’imposant à Guingamp (2-0). Depuis ce succès, Amiens ne s’est incliné qu’une seule fois lors de la réception de Rodez (0-1), mais ne s’impose pas pour autant. En effet, le club amiénois a signé trois nuls contre Sochaux, Niort et Nîmes le week-end, un dernier nul aux allures de succès puisque les Picards ont inscrit leurs deux derniers buts dans le temps additionnel.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau est l’une des surprises de ce début de saison. Les Béarnais avaient souffert pour se sauver l’an passé, mais avaient su profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Sur leur lancée, les hommes de Didier Tholot se montrent intéressants dans cette entame de championnat avec 4 victoires obtenues face à Nancy, Bastia, Dijon et Caen. Le week-end dernier, les Palois ont manqué une belle occasion de prendre 3 nouveaux points face à des Valenciennois pas au mieux (1-1). Solide depuis le départ de saison, Pau pointe en 5position du classement général avec 14 points. Invaincue depuis 5 matchs, la formation béarnaise a les armes pour ramener au moins un nul de Picardie dans une nouvelle rencontre à moins de 5 buts.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(435€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !