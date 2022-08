Pronostic Amiens Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens accroche le Paris FC

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Paris FC :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu une entame de saison dernière délicate, le club amiénois avait ensuite réussi à se maintenir logiquement en s’appuyant sur sa solidité. Cette saison, le club picard a des ambitions plus élevées et vise la première partie du classement. Les hommes de Philippe Hinschberger ont connu une première douloureuse avec un lourd revers à Metz (3-0) dans un match où les Amiénois ont subi de plein fouet l’efficacité messine. Néanmoins, cette défaite n’a pas eu de conséquence puisqu’Amiens a parfaitement réagi. En effet, la formation amiénoise a ensuite décroché trois succès consécutifs face à Annecy (1-0), Sochaux (0-1) et Bastia (3-1). Le week-end dernier, les Picards ont dû se contenter du nul sur la pelouse du Stade Océane du Havre (1-1). Quatrième de Ligue 2, Amiens ne compte qu’un seul point de retard sur les leaders caennais et dijonnais.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris FC était au lancement de cette saison l’un des candidats à la montée. Barragiste lors des deux derniers exercices, le club francilien a pour objectif d’accéder à l’élite le plus rapidement possible. Thierry Laurey a été maintenu à son poste avec pour mission de faire monter le PFC. L’ancien coach strasbourgeois ne doit pas être réjoui de l’entame de ses protégés. En effet, après 5 journées de L2, le PFC occupe seulement la 13place. Les Parisiens se montrent plutôt solides puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois sur la pelouse de Niort (2-1) mais n’ont connu qu’une seule fois les joies de la victoire face à Quevilly Rouen (2-1). Lors des autres rencontres, les protégés de Thierry Laurey se sont contentés de nuls face à Sochaux (0-0), Guingamp (0-0) et le week-end dernier contre Caen (1-1). En forme dans ce début de saison, Amiens devrait accrocher au moins un nul face à une formation du Paris FC solide mais qui gagne peu.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !