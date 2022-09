Pronostic Amiens Niort : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Amiens enfonce Niort

Avec l'arrivée de Philippe Hinschberger, spécialiste de la montée, Amiens semble avoir passé un cap. En effet, le club picard a réalisé une fin de saison dernière intéressante et reste sur cette lignée lors de cette entame de championnat. Actuellement, le club amiénois occupe la 5place avec seulement 2 points de retard sur le leader sochalien. Dans une partie haute du classement qui a du mal à se décanter, Amiens a son mot à dire. Le week-end dernier, les Picards ont manqué une belle opportunité en s'inclinant sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (3-1), adversaire direct pour la montée. En revanche, Amiens est très performant dans son stade où il est toujours invaincu cette saison avec 3 succès et un nul.

De son côté, Niort a connu plusieurs derniers exercices compliqués avec des maintiens mémorables. En revanche, la saison passé, les Chamois ont été nettement plus tranquilles et voulaient repartir sur cette dynamique. Le départ inattendu de Sébastien Desabre est venu perturber cette perspective. Récemment arrivé, Rui Almeida a du pain sur la planche au regard des derniers résultats niortais. En effet, les Chamois sont sur une terrible série de 3 revers et un nul. Cette mauvaise passe a fait reculer Niort dans la zone de relégation. Cependant, les Chamois sont toujours dans le coup puisqu'ils comptent le même nombre de points que le 15. Pour sa première sur le banc des Chamois, Almeida a vu ses hommes s'incliner le week-end dernier à domicile face au Havre (0-1). Costaud dans stade, Amiens devrait s'imposer face à une équipe niortaise en grande difficulté.