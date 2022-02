Pronostic Amiens Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Niort se neutralisent

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Niort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éliminé des quarts de finale de la Coupe de France par l’AS Monaco (2-0) en milieu de semaine, Amiens a confirmé qu’il avait redressé la barre après des débuts laborieux. Très mal parti dans cette saison, le club picard a su relever la tête pour sortir de la zone rouge. Dans un premier temps, les Amiénois ont signé de nombreux matchs nuls avant de décrocher plusieurs succès précieux. Lors des 11 dernières journées de Ligue 2 disputées, la formation amiénoise ne s’est inclinée qu’à deux reprises face à deux équipes engagées dans la course à la montée en L1, Ajaccio et le Paris FC. Le week-end dernier, les hommes de Philippe Hinschberger ont confirmé leur progrès en ramenant un nul de Sochaux, 4de Ligue 2, leur 2nul consécutif en championnat.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort a vécu deux dernières saisons galère, proche de la relégation. Cette année, les Chamois réalisent un exercice nettement plus convaincant. En effet, les hommes de Sébastien Desabre occupent la 7place avec seulement 3 points de retard sur les places qualificatives pour les playoffs. De plus, Niort compte un match en retard à disputer face à Grenoble qui pourrait lui permettre de se replacer et de revoir les ambitions à la hausse dans cette fin de saison. Sur une excellente dynamique, les Niortais viennent d’aligner 6 journées de championnat sans la moindre défaite avec 4 victoires face à Toulouse, Pau, Caen et Dunkerque pour des nuls contre Dijon et Le Havre. Cette affiche met aux prises deux équipes sur de bonnes dynamiques et qui restent sur un score de parité. Comme à l'aller et comme lors de leur opposition de l'an dernier à La Licorne, on pourrait voir Amiens et Niort se neutraliser une nouvelle fois.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !