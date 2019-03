Pronostic Amiens Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens – Nîmes offre un vainqueur

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si Monaco a réussi à se sortir de la zone rouge, Amiens a également très bien négocié le mois de février. Les deux victoires obtenues face à Caen et Nice, et le nul arraché à Reims permettent aux Picards de compter 5 points d’avance sur Caen, barragiste. Les hommes de Pélissier veulent continuer leur belle série à domicile. A l’aller, les Amiénois avaient été sèchement battus aux Costières (3-0) et vont vouloir prendre leur revanche. L’état d’esprit des Picards, bien plus solidaires et combatifs, lors des dernières rencontres prouvent qu’ils sont prêts à lutter pour leur survie. Même lors de sa défaite au Vélodrome, Amiens a montré de bonnes choses mais a été puni par son manque d’efficacité offensive.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes a eu tout le temps de se préparer pour cette rencontre puis que leur match face à Rennes du week-end dernier a été reporté. Le promu réalise une très belle saison et pointe à la 11place avec 16 points d’avance sur la zone rouge. Nîmes, comme Amiens, est une formation dont les rencontres se terminent régulièrement avec un vainqueur (11 fois sur 13 en déplacement). Les Picards ne sont pas en reste puisque 12 de ses 13 réceptions ont offert un vainqueur. Pour cette rencontre entre deux formations cherchant la victoire à tout prix, nous partons sur le pari "victoire d’Amiens ou de Nîmes" avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !