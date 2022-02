Pronostic Amiens Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens se donne de l’air face à Nîmes

Très mal parti dans cette saison, Amiens a su redresser la barre et se retrouve dorénavant en milieu de tableau à la 11place. Les Picards ne sont pas pour autant sauvés puisqu’ils ne possèdent que 5 points d’avance sur Grenoble, première formation relégable. Les hommes de Philippe Hinschberger sont sur la bonne voie comme le démontre l’excellente série de 5 journées de Ligue 2 sans la moindre défaite. Pour leur dernier match dans leur stade, les Picards se sont imposés à domicile face à Niort (3-1). Le week-end passé, Amiens s’est montré le plus ambitieux à Rodez mais a dû se contenter du match nul (1-1). A domicile, la formation picarde est très intéressante depuis quelques mois puisque la bande à Hinschberger ne s’est inclinée qu’une seule fois lors des 9 dernières réceptions, face au prétendant à la montée directe Ajaccio.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes a connu une entame totalement différente puisque les Crocos ont réalisé un départ solide. Ensuite, les Gardois ont connu un trou d’air mais ont su se reprendre. Lors des 8 dernières journées de championnat, les Nîmois ont remporté 5 matchs dont le dernier face à Grenoble (3-1) le week-end dernier, avec un doublé de Koné. En inscrivant sa 8réalisation de la saison, le buteur gardois a rejoint son coéquipier Benrahou au classement des buteurs. Cette bonne passe a permis aux Crocos de grimper à la 8place avec 10 points d’avance sur le 1er relégable, Grenoble. Mais en forme et vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs à domicile, Amiens devrait prendre le dessus sur une formation nîmoise calée qui a perdu 3 de ses 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues en déplacement.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Nîmes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !