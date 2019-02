Pronostic Amiens Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Peu de buts à prévoir entre Amiens et Nice !

Amiens, 17et premier non relégable, accueille Nice dans le cadre de la 26journée de Ligue 1. Les Picards vivent un moment délicat puisqu'ils ont perdu 6 de leurs 7 dernières rencontres, pour 1 victoire face à un adversaire direct pour le maintien : le Stade Malherbe de Caen (1-0). Lors des 12 derniers matchs de championnat, Amiens s'est seulement imposé à deux reprises : face à Caen donc, et face à Guingamp, la lanterne rouge. Le week-end dernier, malgré la défaite (2-0), les Picards ont livré une belle prestation à Marseille mais ont pêché une nouvelle fois dans la finition. Amiens est d'ailleurs l'avant-dernière attaque de L1 à égalité avec Nice. En face, Nice a subi une lourde défaite sur la pelouse d'Angers samedi dernier (3-0). Pour ce deuxième déplacement consécutif, les Aiglons vont tout faire pour ramener au moins un point de Picardie. Pour cela, Vieira devrait s'appuyer sur son bloc défensif, habituellement très performant mais qui a cédé face aux attaques angevines. Comme souvent cette saison avec Nice, nous voyons un match pauvre en but et nous partons donc sur le pari "Moins de 2,5 buts" entre deux des pires attaques e Ligue 1.