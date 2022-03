Pronostic Amiens Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens prend ses distances sur la relégation face à Nancy

Très mal parti dans cette saison de Ligue 2, Amiens a redressé la barre pour se retrouver désormais en 11position avec 5 points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Philippe Hinschberger se montrent constant dans leurs performances depuis la fin du mois d'octobre. Depuis la 13e journée, les Picards n'ont perdu qu'à 3 reprises face au Paris FC (1-0), l'AC Ajaccio (0-1) età Pau (2-1) le week-end dernier, soit face à deux équipes du podium et l'une des meilleures équipes à domicile. Bien parti face aux Béarnais avec l'ouverture du score de l'ancien défenseur central angevin Pavlovic, Amiens a ensuite coulé suite à l'expulsion de Zungu. Ce coup d'arrêt ne doit pas faire oublier les excellentes prestations du club amiénois depuis de nombreuses semaines, notamment à domicile (5 victoires sur ses 6 dernières réceptions).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nancy vient de subir deux coups d'arrêt dans son mince espoir de maintien. En effet, les Lorrains viennent de s'incliner face au Havre (1-0) et contre Grenoble (0-1). Avant cela, l'ASNL avait connu un sursaut avec deux matchs nuls face à Caen (1-1) et Auxerre (1-1) pour une victoire face à Dunkerque (2-0). Les hommes d'Albert Cartier occupent la place de la lanterne rouge avec 9 points de retard sur le premier non relégable. Une défaite ce samedi pourrait condamner les derniers espoirs de maintien pour Nancy. Il s'agit de la 3confrontation de la saison entre les deux formations, Amiens s'était imposé à Marcel-Picot en Coupe de France (2-0) et avait fait le nul lors du match aller en Ligue 2 (0-0). Bien mieux depuis de nombreuses semaines et sur 3 victoires consécutives à domicile, Amiens devrait s'imposer et enfoncer Nancy dans ses doutes.