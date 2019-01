Pronostic Amiens Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens – Lyon : une nouvelle victoire des Gones dans cet acte IV

Seulement trois jours après leur match en Coupe de France, Amiens et Lyon vont se retrouver ce dimanche pour le match retour de Ligue 1. Cette saison, ces deux équipes se sont affrontées dans toutes les compétitions nationales, Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et à chaque reprise, le résultat a tourné en faveur des hommes de Genésio. Amiens serait heureux de pouvoir remporter cette dernière confrontation car la lutte pour le maintien s’annonce intense entre 5 formations, mais la tâche des Amiénois s'annonce ardue.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Revigorés par leur succès dans le derby, les Lyonnais ont confirmé jeudi au Stade de la Licorne en Coupe de France (victoire 2-0). Genésio avait décidé d’aligner une équipe remaniée et a donné sa chance à Dembélé, héros du derby. L’ancien du Celtic a confirmé sa bonne passe en marquant un nouveau but. L’attaquant rhodanien devrait être titularisé devant avec Depay et Fekir. L’OL a toujours montré beaucoup de maîtrise face à Amiens lors des 3 précédentes confrontations, et nous voyons logiquement une nouvelle victoire des hommes de Genésio.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Lyon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !