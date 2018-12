Pronostic Amiens Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Quart de finale en vue pour Lyon face à Amiens !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 50€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de leur dernier match de Ligue 1, les Amiénois ont réalisé une excellente opération en s’imposant à Guingamp (2-1). Ce succès prouve que les Picards sont actuellement plus à l’aise en déplacement que dans leur stade de la Licorne. Les trois dernières victoires amiénoises ont en effet toutes été obtenues sur la route (Guingamp et Toulouse en Ligue 1, et Metz en Coupe de la Ligue au tour précédent). Amiens a en revanche perdu ses 3 dernières réceptions, mais aussi son meneur de jeu Ganso qui n'aura jamais montré de quoi il était capable.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Qualifiés pour les 1/8de la Ligue des Champions et sur le podium de la Ligue 1, les Lyonnais finissent bien l’année civiles. Après leur bon nul obtenu en Ukraine (1-1), les hommes de Génésio restent sur une victoire tranquille face à Monaco (3-0), dimanche. Si leur irrégularité a été coûteuse depuis le début de saison, les Rhodaniens semblent certainement les mieux placés pour terminer seconds derrière le PSG en L1. La bande à Génésio a déjà affronté les Picards cette saison, pour une victoire (2-0) au Groupama Stadium. Suur ce match, nous voyons des Lyonnais supérieurs dans tous les domaines confirmer leur bonne passe et se qualifier pour le tour suivant.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASH- Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e pariavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec