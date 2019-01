Pronostic Amiens Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

1

Jamais 2 sans 3 pour l’OL face à Amiens

Pour la troisième fois de la saison, Amiénois et Lyonnais se retrouvent ce jeudi en Coupe de France, avant de se retrouver une nouvelle fois en championnat ce week-end. Victorieux à domicile en Ligue 1, les Rhodaniens s’étaient également imposés en Coupe de la Ligue au Stade de la Licorne. Vendredi dernier, la formation de Christophe Pélissier a réalisé une bonne prestation à Lille mais insuffisante pour ramener des points (défaite 2-1). A la lutte pour le maintien en L1, les Picards voient cette coupe de France comme une bouffée d’air frais dans une saison morose.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OL arrive en pleine confiance suite à sa victoire dans le derby acquise dans les ultimes minutes du match (2-1). Après un début d’année décevant, Genésio espère que le succès obtenu à Geoffroy-Guichard aura été un déclic. Le coach lyonnais devrait titulariser les héros du derby, Léo Dubois et Moussa Dembélé, remplaçants au coup d'envoi face à Sainté. Revigorés par leur dernier succès, les hommes de Genésio veulent frapper fort en coupe. Avec un effectif largement supérieur à celui des Picards, l’OL devrait s’imposer et continuer son chemin en Coupe de France.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !