Pronostic Amiens Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille confirme à Amiens !

Amiens semble amené à lutter pour le maintien chaque saison depuis sa montée. Le club picard a vu en plus son excellent coach Christophe Pélissier partir pour un nouveau challenge à Lorient et être remplacé par le néophyte Luka Elsner. Pour leur première sortie de la saison, les Amiénois se sont logiquement inclinés à Nice (2-1). Amiens a été largement dominé (seulement 31% de possession) et a été tout heureux de revenir dans le match à 10 minutes de la fin. Malheureusement, les Picards ont craqué dans les arrêts de jeu (94e). Le club sera toujours privé de Mendoza et Konaté (sur le départ), et devra déplorer l'absence de Gnahoré expulsé contre Nice.

De son côté, Lille a parfaitement lancé la saison avec une victoire face à Nantes (2-1) malgré les absences de Rémy et Ajorque (suspendus). Le grand artisan de ce succès est la nouvelle recrue Victor Osimhen, auteur d'un doublé. Christophe Galtier a perdu Nicolas Pépé et Thiago Mendes notamment cet été mais les nouveaux arrivés comme Osimhen semblent s'adapter à leur nouveau club et Lille pourrait continuer sur sa belle lancée après avoir été vice-champion de France. La saison passée, le club lillois avait dominé les Picards lors des 2 rencontres et semble être en mesure de repartir de la Licorne avec 3 points dans la musette. D'autant plus que Galtier aura plus de possibilités devant, avec les retours de suspension de Rémy et Ajorque.