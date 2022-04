Pronostic Amiens Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Le Havre, dos à dos

Après avoir connu une entame de championnat catastrophique, Amiens a parfaitement redressé la barre pour se retrouver dans le ventre mou du classement et quasiment maintenu. En effet, après 33 journées, le club picard occupe la 10e place avec 9 points d'avance sur le premier relégable, Rodez. Les hommes de Philippe Hinschberger se montrent solides depuis la mi-octobre puisqu'ils n'ont perdu que 4 rencontres face au Paris FC, Ajaccio, Pau et Toulouse. 3 de ces revers l'ont été contre des équipes qui jouent la montée en Ligue 1. Lors des dernières journées, Amiens s'est signalé en enchainant 3 matchs nuls sur ses 4 derniers matchs : face à Dijon (1-1), Bastia (0-0) et le week-end dernier sur la pelouse de d'Ornano face au Stade Malherbe de Caen (1-1). Menés au score, les Picards sont revenus au score grâce à la 8réalisation du nigérian Arokodare. Pour la réception du Havre, Hinschberger sera privé de Gene expulsé en Normandie. De son côté, Le Havre ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Sixième de Ligue 2, le club havrais accuse 13 points de retard sur les playoffs et possèdent 14 unités d'avance sur la zone de relégation. Trop irréguliers pour jouer la montée, les hommes de Paul le Guen ont retrouvé des couleurs après avoir connu 4 revers consécutifs. En effet, Le HAC vient de remporter ses deux derniers matchs face à deux équipes luttant pour le maintien, Dunkerque (2-1) et Valenciennes (0-1). Cette confrontation entre Amiens et Le Havre met aux prises deux formations assez proches et qui ne jouent plus grand-chose, et les deux équipes pourraient se quitter sur un nul comme lors du match aller, et comme lors des 3 des 4 dernières rencontres amiénoises.