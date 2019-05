Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La victoire du maintien pour Amiens face à Guingamp

Dix-septième de Ligue 1, Amiens a son avenir en main sur cette dernière journée puisqu'un succès lui assure d’être dans l’élite la saison prochaine. Si un match nul pourrait même être suffisant en fonction des résultats des poursuivants, les Amiénois ne devraient pas calculer. La semaine passée, les hommes de Pélissier ont perdu à Monaco (2-0), pour ce qui est seulement leur deuxième défaite lors des 12 dernières rencontres. Amiens reste sur 7 matchs à domicile sans défaite et comptent sur le soutien de son public pour décrocher une victoire salvatrice. De plus, les hommes de Pélissier espèrent affronter une formation de Guingamp démobilisée.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, depuis leur nul à Rennes il y a 15 jours, les Bretons ont été officiellement rétrogradés en Ligue 2. Guingamp est même assuré de finir dernier de la Ligue 1. Le week-end dernier, ils ont accroché un nul à domicile (2-2) face à Nîmes mais ils ont encore semblé manquer d'abnégation, pourtant devant leur public, alors qu'ils menaient 2 à 0. Pour cette dernière sortie en L1 en déplacement, un relâchement est à prévoir chez les Guingampais, ce dont pourrait profiter les Amiénois. A domicile et avec l'objectif du maintien en tête, Amiens devrait s'imposer face à des Guingampais possiblement la tête aux vacances.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !