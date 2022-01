Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 2

Un Amiens – Guingamp cadenassé

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Amiens – Guingamp chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 2 nous offre une lutte acharnée pour le maintien puisque pas moins de 6 formations sont seulement séparées par 3 points. Mal parti dans ce championnat, Amiens se trouve dans la zone rouge, à la 18place. Le club picard est toujours dans le coup pour se maintenir mais se doit de décrocher des points rapidement. Les prestations amiénoises de la fin d'année 2021 avaient montré des signes d’amélioration lors des dernières semaines, puisque le club picard s’était montré nettement plus solide, en enchaînant 9 rencontres sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues. Lors des 2 dernières journées, Amiens a affronté deux formations qui jouent la montée, le Paris FC et Ajaccio. Lors de ces deux chocs, le club amiénois s’est incliné sur le plus petit des scores (1-0) en réalisant des performances intéressantes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’En Avant Guingamp cherche également à décrocher une série de résultats. Irrégulier, le club breton se trouve dans la seconde partie de tableau, en 12position avec 5 points de plus que le premier relégable, qui n’est autre qu’Amiens. En réalisant un résultat positif ce samedi, les hommes de Stéphane Dumont prendraient un peu d'avance sur la zone de relégation. Les Guingampais viennent d’enchaîner trois journées de championnat sans le moindre revers. Les hommes de Dumont se sont d’abord imposés contre Dunkerque (2-1), et ont fait le nul face à Valenciennes (1-1) et Grenoble (0-0). Ce choc s’annonce serré et fermé entre deux formations qui ont encaissé peu de buts sur les dernières rencontres et qui ont de bons gardiens (Gurtner et Basilio). Cette rencontre devrait nous offrir moins de 3 buts comme lors des rencontres des 2 dernières journées pour ces 2 équipes.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(339€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guinée Equatoriale Côte d'Ivoire encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !