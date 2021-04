Pronostic Amiens Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens tombe sur un os face à Guingamp

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Neuvième de Ligue 2, Amiens possède 8 points d’avance sur le premier relégable, le Stade Malherbe de Caen. Les Picards devraient selon toute vraisemblance se maintenir. Le club amiénois vient d’aligner trois matchs sans la moindre défaite avec une victoire à la Licorne face à Valenciennes (3-1) pour des nuls contre Ajaccio (1-1) et contre Dunkerque (1-1) en milieu de semaine en match en retard. Mal parti dans cette saison, le club amiénois s’est repris en faisant preuve de consistance depuis la nomination d’Oswald Tanchot. Dans son stade de la Licorne, la formation picarde se montre convaincante et reste sur trois succès consécutifs face à Troyes (3-1), Rodez (1-0) et Valenciennes (3-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Guingamp s’est retrouvé en situation de relégable mais a su réagir lors des dernières semaines. Les Guingampais se sont appuyés sur leur solidité et la réussite de Ronny Rodelin, auteur de buts cruciaux contre Valenciennes (0-1) et surtout lors de la réception de Chambly (1-0) où l’ancien Caennais a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel face à un adversaire direct. De plus, l’En Avant a signé deux matchs nuls face à Toulouse (1-1) et le Paris FC (0-0) lors des dernières journées, deux formations en course pour les play-offs. Cette bonne passe a permis aux Guingampais de sortir de la zone rouge avec un point d’avance sur Caen. En quête du maintien et invaincu depuis 4 journées, Guingamp semble en mesure d’accrocher au moins un nul à Amiens qui a joué mercredi dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !