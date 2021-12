Pronostic Amiens Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens poursuit sa remontée face à Grenoble

Mal parti dans cette saison de Ligue 2, Amiens s'est progressivement repris pour sortir de la zone rouge. Le club picard se trouve désormais en 16position. Cependant, Amiens est loin d'être sauvé puisqu'il compte le même nombre de points que Bastia, première équipe relégable. Avec une seule défaite lors des 12 dernières rencontres disputées, la formation amiénoise se montre nettement plus solide. Après avoir enchaîné les matchs nuls, Amiens a retrouvé le chemin de la victoire lors des dernières rencontres. Les Amiénois se sont notamment imposés à domicile face à Valenciennes (3-0) et contre Dunkerque (3-0) le week-end dernier. De plus, le club picard est qualifié en coupe de France où il retrouvera Guingamp, et a signé un bon nul au Havre (1-1).

En face, Grenoble a lui aussi vécu un début de saison compliqué avec 4 journées sans la moindre victoire (3 défaites et un nul). Les Isérois avaient pourtant été la grosse satisfaction de la saison dernière avec une place dans les playoffs, sans pouvoir monter. Depuis sa mauvaise série inaugurale de cette nouvelle saison, le club grenoblois s'est remis à l'endroit pour occuper la 11place de Ligue 2. Néanmoins, les Grenoblois sont à portée des équipes de bas de tableau, avec seulement 3 points d'avance sur Bastia. Habituellement très costaud à domicile, le GF38 s'est incliné au stade des Alpes le week-end dernier face à une équipe havraise engagée dans la bataille des playoffs (1-2). C'est la 3défaite consécutive pour Grenoble, qui s'était aussi incliné à Valenciennes (1-0) pour son dernier déplacement en Ligue 2 et s'était fait éliminer à Andrézieux (club de CFA) en Coupe de France (3-0). Déterminé à poursuivre sur son excellente dynamique, Amiens pourrait engranger une nouvelle victoire face à Grenoble, qui reste sur 3 revers de rang.