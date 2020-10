Pronostic Amiens Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La surprise Grenoble ambitieuse à Amiens

Relégué de Ligue 1, Amiens connaît un départ laborieux à l'échelon inférieur, qui a eu pour conséquence le départ de l'entraîneur Luka Elsner avant la trêve. Les Picards avaient pourtant bien débuté avec une victoire face à Nancy (1-0) lors de la première journée. Buteur lors de cette rencontre, l'excellent Serhou Guirassy est depuis parti à Rennes, où il confirme ses bonnes dispositions. Son départ est préjudiciable pour le club amiénois. Suite à ce succès, Amiens s'est incliné face au Havre, au Paris FC et Caen, trois équipes visant au moins les barrages d'accession, et n'ont marqué qu'1 seul but. Sur le papier, les Picards disposent d'un effectif capable de lutter pour la montée mais la vérité du terrain est actuellement différente à l'heure d'affronter une surprenante formation grenobloise.

Le GF 38 est en effet la surprise de ce début de saison. Les hommes de Philippe Hinschberger occupent la 2place du classement avec 12 points au compteur. Les Isérois ont perdu deux rencontres depuis le début de saison à Rodez (1-0) et Guingamp (1-0) mais se sont imposés face à Toulouse, Chambly, Ajaccio et Valenciennes. La recrue ivoirienne, Achille Anani, réalise un début de saison intéressant avec 2 réalisations et 3 passes décisives. Pour cette rencontre, cette équipe de Grenoble devrait surfer sur sa dynamique pour accrocher au moins un nul à Amiens qui manque de mordant offensivement.