Pronostic Amiens Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque va chercher un résultat à Amiens

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Dunkerque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

14de Ligue 2, Amiens déçoit en ce début de saison. Malgré le limogeage de Luka Elsner, le club picard ne s'en sort pas mieux (1 seul point pris sur les 4 dernières journées) et a quasiment déjà dit adieu à ses rêves de retour en Ligue 1. Le gros problème d'Amiens est offensif. Privés notamment de Serhou Guirassy qui est parti jouer la C1 avec Rennes, les Amiénois n'ont scoré que 8 buts et possèdent la pire attaque de Ligue 2 avec Ajaccio.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Pourtant promu, Dunkerque s'en sort bien mieux. 9du classement, le club nordiste possède 5 points de plus que son adversaire du jour. Sa dynamique est également opposée à celle de l'équipe picarde puisque Dunkerque n'a perdu qu'1 seul match sur les 4 dernières journées, et c'était face au Paris FC leader. A côté de ça, Dunkerque est allé battre Niort et Chambly sur ses deux derniers déplacements, et a concédé le nul à domicile face à Pau dans les dernières minutes ce week-end. Logiquement, Dunkerque devrait pouvoir prendre au moins 1 point au stade de la Licorne ce mardi.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(166€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Dunkerque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !